El govern espanyol apujarà els impostos als habitatges buits

El PSOE ha registrat aquest dijous una proposició de Llei per impulsar el lloguer d'habitatges a preus assequibles i que inclou mesures com un augment de l'IVA als pisos turístics fins al 21% perquè tributin com l'activitat econòmica que són, a més d'apujar els impostos als habitatges buits.

Així ho ha anunciat la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durant una roda de premsa en què ha detallat alguns dels aspectes del paquet fiscal, amb el qual es dona compliment a part dels compromisos adquirits a principi d'any per part de l'executiu de Sánchez.

El paquet inclou un nou impost estatal per desincentivar la compra d'habitatge per part d'extracomunitaris i estrangers no residents, gravant la compra d'habitatge d'aquest col·lectiu mitjançant l'impost per transmissions patrimonials. Alhora, també es modifica la tributació de les Societats Cotitzades d'Inversió, que passaran de tributar el 15% al 25% sempre que no es tracti d'habitatge destinat al lloguer assequible.

La càrrega tributària als pisos buits es comprèn en un augment d'entre l'1,1% i el 2%. S'establirà una major progressivitat amb més trams de tributació, i el percentatge s'actualitzarà d'acord amb el Ministeri d'Hisenda.

L'objectiu del PSOE és activar el paquet durant la primera meitat de juny. Rodríguez ha indicat que els socialistes volen aprofitar la "primera ocasió" que tinguin al Congrés dels Diputats: "No som a temps de limitar-nos a les regulacions, perquè en alguns casos cal anar a la prohibició. No es tracta de cosmètica o maquillatge, sinó que es precisa contundència".