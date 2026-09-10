El govern espanyol destina 17 milions a comprar 70 km de cable després dels robatoris a l'R3

El govern espanyol ha activat un contracte d’emergència de 17 milions d’euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de coure registrats enguany a la línia R3, segons ha explicat aquest dijous el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano. En roda de premsa, ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d’acabar al febrer el desdoblament entre Parets i La Garriga. Santano també ha avançat que les obres de Montcada-Bifurcació, afectades pel col·lapse d’un mur, acabaran al desembre.\r\n\r\nD’altra banda, ha informat que el pla de contingència pel temporal de principis d'any està en un 70% d’execució i ha dit que treballen amb la “hipòtesis” que els nous trens d’Alstom arribin a principis de primavera. Acompanyat de la consellera Sílvia Paneque, Santano ha explicat que el contracte d’emergència pel robatori de coure incorpora també mesures de reforç de la seguretat. En aquest sentit, ha detallat que el Ministeri treballa amb els Mossos d’Esquadra per identificar els punts més vulnerables de la xarxa i les persones implicades en els robatoris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSense informació de l’operatiu de Rodalies per l’eclipsi un mes després Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n