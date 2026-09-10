Interrompuda la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable

La circulació de trens de l'R3 es troba interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable. N'han informat fonts de Renfe i Adif que han indicat que la incidència ha afectat els sistemes de regulació del trànsit ferroviari.\r\n\r\nLa companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres de l'R3 i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Els equips tècnics treballen per a resoldre la situació tan aviat com sigui possible.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Tribunal de Comptes aplica per fi l'amnistia a 35 dirigents encausats pel procés Oriol March\r\n\r\n