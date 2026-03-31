El Govern «no té constància» de traves per catalanitzar-se el nom i demana les dades a Plataforma per la Llengua

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha assegurat a RAC1 que la Generalitat "no té constància" de l'augment de queixes d'usuaris que denuncien traves en els tràmits de catalanització de noms, així com l'espanyolització de cognoms ja catalans. Vila ha explicat que "només els consta una queixa" en tot el 2025, onze queixes en el cas del Departament de Justícia, i cap segons la delegació del govern espanyol. Per esclarir la situació, Vila ha explicat que sol·licitaran a Plataforma per la Llengua un informe amb totes es denúncies que han rebut recopilades.
Així i tot, el conseller reconeix que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha realitzat més informes en els darrers mesos, que són el pas previ al tràmit oficial per a la correcció del nom al català. Aquest document no sempre hauria de ser necessari per acreditar-lo al Registre Civil, un organisme que depèn del Ministeri de Justícia espanyol.
De fet, tal com ha explicat a Nació Joan Anton Rabella, cap de l'Oficina d'Onomàstica de l’IEC, la llei té cert els "punts d'ambigüitat" que permeten que alguns funcionaris posin traves als processos de catalanització perquè la ciutadania interessada hagi de fer més tràmits dels necessaris. Vila, per la seva banda, ha assegurat que traduir els noms del castellà al català és un procés "ràpid i senzill": "Jo ho vaig fer fa anys, quan vaig passar de Javier a Xavier".
Un cas d'espanyolització del cognom, a judici
En aquest sentit, Plataforma per la Llengua manté que hi ha hagut un augment en casos d'espanyolització dels cognoms: 16 denúncies en el darrer any, una d'elles judicialitzada. La Generalitat, però, diu que "no els hi consta" i, tot i que el cas estigui als jutjats, afirma que desconeixen si existeixen altres queixes presentades en altres instàncies (judicials o administratives).
En aquest sentit, el Govern se'n desentén i afirma que “la direcció, gestió i funcionament de les oficines del registre civil correspon als seus encarregats”, que estan sota el paraigua de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Ministeri de Justícia. Ara bé, Vila ha explicat que sol·licitaran a Plataforma per la Llengua un informe amb totes es denúncies que han rebut recopilades per identificar el problema i poder-hi "treballar".