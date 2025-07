El Govern retira un premi a la directora del CREA després de les acusacions d'assetjament a un dels seus membres

El Govern ha suspès de forma cautelar el premi Trajectòria d'Excel·lència a la catedràtica de sociologia i directora del grup de recerca CREA de la Universitat de Barcelona (UB), Marta Soler, després de la polèmica generada per les acusacions d'assetjament sexual a un dels seus membres, el catedràtic emèrit Ramón Flecha. El Departament de Recerca i Universitats afirma que pren la decisió "des de la responsabilitat i la prudència institucional", perquè ara com ara "no disposa de la informació necessària per valorar amb garanties la idoneïtat de la candidatura". Flecha ha negat categòricament les acusacions, però el Govern opina que aquestes informacions "posen en qüestió la confiança en la solidesa de la proposta" validada per la UB. El premi s'atorga en el marc del programa Serra Húnter, i el Departament de Recerca i Universitats afirma que "en coherència amb els criteris de rigor, qualitat i exemplaritat que regeixen el programa, el Departament considera necessari suspendre cautelarment aquest reconeixement".