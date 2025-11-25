El Meteocat activa l'avís de perill per fortes ventades a 21 comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís de perill per ratxes de vent superiors als 20 metres per segon (72 quilòmetres per hora) a 21 comarques fins dimecres a la nit. Després de les alertes pels ruixats i la caiguda de les temperatures, ara és el torn del vent, que és especialment perillós a les ciutats per la possible caiguda d'objectes, així com a les carreteres i a les zones poblades a prop de vegetació.
Els primers avisos s'han activat ja aquest dimarts al matí al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Són de grau 3 sobre 6 (alt) al Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp, mentre que són de perill moderat a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i l'Anoia.
De cara al vespre, el vent fort arribarà al nord i els avisos afectaran també el Ripollès, la Cerdanya i el Berguedà. Això, en una tendència que continuarà fins dimecres, que s'aixecarà amb ventades generalitzades al quadrant nord-oest i a l'Empordà que no marxaran fins a l'última hora del dia. En la majoria d'aquests punts, també amb un nivell de perill alt. A més, a la costa empordanesa hi haurà avisos de perill per l'estat de la mar.
Vent gèlid: cauen les temperatures i apareixen les ràfegues
El fort vent se sumarà a les baixes temperatures, en un tàndem gèlid que farà que es desplomi la sensació tèrmica. Des d'aquest dimarts, tant les temperatures mínimes com les màximes seran baixes i la cota de neu rondarà els 800 metres d'altura.