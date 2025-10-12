El Meteocat amplia l'avís per pluges durant tres dies amb 26 comarques afectades

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja preveia un diumenge passat per aigua, però en l'última actualització allarga l'episodi durant tres dies. L'avís per intensitat de la pluja s'ha posat en marxa a primera hora d'aquest diumenge i s'allarga fins a primera hora del dimarts, exactament durant 72 hores. També s'amplien les comarques que es troben en alerta, que passen a ser 26, tres d'elles en color taronja.
Cal recordar que el nivell de perill màxim és de tres sobre sis, la qual cosa implica la possible caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. El Meteocat també preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, mentre que al sud del país l'acumulació d'aigua pot superar els cent litres en 24 hores. Protecció Civil manté activa l'alerta del pla Inuncat per fer front a possibles inundacions.
Alerta de pluges per diumenge
L'alerta arranca amb un diumenge on l'alerta se situa a pràcticament tot el litoral català. El Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp es troben en color taronja de perill durant tota la jornada. Per altra banda, en color groc se situen la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.
Alerta de pluges per dilluns i dimarts
La ubicació de les pluges canvia de cara a dilluns i dimarts. El primer dia de la setmana comença amb alerta groga al Montsià i el Baix Ebre durant les primeres hores, però a partir del migdia i fins a la matinada de dimarts se situa entre el litoral i el nord del país.
Durant la tarda, l'avís de pluges intenses es manté al sud, però també afecta la Selva, la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Lluçanès, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. A partir del vespre, tot el litoral del Baix Camp al Maresme torna a incloure's dins l'alerta. Durant la matinada de dimarts es produiran les últimes pluges, també al litoral central i sud i, per ara, es clouen la sèrie d'alertes.
Què fer en cas de pluges intenses?
El Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.
A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.