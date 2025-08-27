El Meteocat eleva l'alerta per pluges a tot el país amb 23 comarques en nivell taronja

El nou episodi de pluges i tempestes generalitzades ja és aquí. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat l'alerta a pràcticament tot el país en l'última actualització del mapa i també ha situat més territoris en el nivell taronja de perillositat: ja són 23 comarques en aquesta escala de risc entre dimecres i dijous. Davant la previsió, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per fer front a possibles inundacions.
L'avís es posa en marxa aquest dimecres a primera hora de la tarda i s'allarga fins a última hora de dijous. El perill màxim a Catalunya és de quatre sobre sis, cosa que implica la possible caiguda de quaranta litres d'aigua en només trenta minuts. Segons apunta el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
Alerta de pluges per dimecres
Els ruixats comencen especialment a la meitat oest del país. A partir de dimecres a les 14 hores, l'alerta s'activa al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran en nivell taronja; i al Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès en nivell groc.
Ara bé, de cara al vespre, els ruixats s'intensifiquen, es mantenen en aquestes comarques i s'estenen a d'altres properes. Així doncs, a partir de les 20 hores i fins a la matinada, l'alerta és taronja a la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya. Pràcticament totes les comarques de Ponent i també la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Bages i l'Anoia es mantenen en nivell groc.
Alerta de pluges per dijous
De cara a dijous, canvi radical de l'alerta. Les pluges es queden al nord-oest fins a primera hora del migdia, però es fan fortes a l'altra meitat del país. Des de primera hora del matí i fins a les 12 hores, l'avís per ruixats s'activa en nivell taronja al Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. El Tarragonès, els Vallesos i part de les comarques de Girona es queden al nivell groc.
Però amb l'arribada del migdia i fins al vespre, les pluges s'intensifiquen i també ho fa l'alerta. El nivell taronja afecta el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, Osona, la Garrotxa i el Ripollès mentre que el nivell groc es queda al Garraf, l'Alt Penedès, el Barcelonès, el Maresme, el Moianès, el Baix Empordà i l'Alt Empordà.
A la matinada, però, l'alerta perd força i els últims ruixats de l'episodi mantindran l'avís al Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. I és que divendres desapareixen els ruixats generalitzats i ja només podrà ploure de manera puntual al litoral durant el matí i al Pirineu i Prepirineu durant la tarda.
Caiguda de temperatures
El canvi de temps també deixa una altra conseqüència: la baixada de les temperatures. Serà dijous quan els termòmetres baixen en picat, una tendència que es mantindrà durant la resta de la setmana, amb un ambient fresc inusual per l'època de l'any. Sembla que queda lluny l'onada de calor d'onze dies en què diversos municipis del país van superar els 40 graus.
El nou escenari de pluges es produirà tot just dies després que en finalitzi un altre. Cal recordar que aquest diumenge Protecció Civil va activar el pla Inuncat davant el risc d'inundacions. Les pluges van ser intenses a punts del nord del país, amb acumulacions importants d'aigua al nord del país, però l'episodi es va tancar sense incidències malgrat alguna calamarsada puntual.