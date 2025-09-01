El Meteocat manté l'alerta per pluges a nou comarques

El cap de setmana ha estat marcat per la inestabilitat i les pluges a bona part del país. Amb l'arribada del setembre, la situació va a la baixa, però encara es manté. És per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activada l'alerta per intensitat de les pluges a nou comarques durant tot aquest dilluns i la matinada de dimarts.
El primer avís de la jornada es posa en marxa a partir de les 14 hores i s'allarga fins a primera hora del vespre. Les comarques afectades són el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès. Ara bé, des de les 20 hores i durant les últimes hores del dilluns, l'avís es modifica lleugerament i se situa al Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany.
L'alerta finalitza durant la matinada de dimarts, amb uns últims ruixats que se situen al Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental. En tot cas, cal tenir en compte que el nivell de perill és d'u sobre sis, la qual cosa implica la possible caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. No es preveuen ni tempestes ni fenòmens de temps violent com els que s'han produït en les últimes hores del cap de setmana.
Més d'un centenar d'avisos per pluges
Els Bombers han atès, entre les vuit del vespre de diumenge i les set del matí de dilluns, 145 avisos relacionats amb les fortes pluges. Destaquen els 39 avisos que han atès a la Selva; els 34 de Tordera (Maresme) i els 26 al Vallès Oriental. Per regions d’emergències, a la metropolitana nord, s’han registrat 83 avisos; a les comarques de Girona, 41; a la regió metropolitana sud, 16 i a la de Lleida, 5.
Entre els serveis que han fet en les darreres hores, els Bombers han assegurat unes plaques solars que havien caigut a l'antic CAP de Tordera i també han rebut l’avís per arbres tombats a Vidreres (Selva). Per altra banda, la línia R1 ha estat tallada per la caiguda de branques entre Blanes i Maçanet, i la GI-512 a Tordera ha quedat tallada per la caiguda d'un arbre de grans dimensions.