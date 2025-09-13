El Meteocat té en alerta 25 comarques per pluja intensa

El Meteocat preveu fortes pluges en diverses parts del país durant el dia d'avui. Concretament, situa 25 comarques en alerta per la perillositat que generaran els xàfecs acompanyats de tempestes en el tercer dia consecutiu d'alertes.
Des del dijous, amb la Diada passada per aigua, fins dissabte s'han mantingut alertes arreu del territori i avui arriba l'últim embat. Aquest afectarà amb més intensitat a la zona nord-est del país, però tindrà incidència en tota la part nord de Catalunya.
Durant la nit ha plogut de valent i s'han superat rècord d'intensitat de pluja i es preveu que durant tot el matí segueixi plovent a gairebé totes les comarques que es troben més al nord de la Noguera, el Bages i el Maresme, només se salven de les fortes pluges l'Aran i la Cerdanya.
Un cop se superi les 12 h del migdia la tempesta s'arraconarà cap al nord-est del país i n'augmentarà la perillositat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, Maresme, el Vallès Oriental. Concretament, aquestes són les que el Meteocat ha activat l'alerta i les situa en un grau de perillositat de 4/5, on es preveu una intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Tot i que també hi ha alerta, amb menor perillositat, al Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, Berguedà, el Bages, l'Anoia, el Moianès, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Llobregat i Barcelona. Les alertes romandran activades fins a les 18 hores, quan ja es preveu que les pluges minvin fins a desaparèixer.
Rècord d'intensitat de pluja
Els aiguats d'aquesta passada nit han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar, al Berguedà, amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014. L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit, al Baix Penedès, del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.