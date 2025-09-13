Les carreteres catalanes es normalitzen després de les pluges d'aquest dissabte

La situació viària està "normalitzada" aquest dissabte al voltant de les 20.45 després de les pluges durant tot el dia. "No hi ha cap via tallada, però el temps continua inestable", informa el Servei Català de Trànsit (SCT) via X.
Entre altres incidències, durant el dia hi ha hagut talls i despreniments que han tallat tres carreteres de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat per esllavissades i despreniments.
En concret, les carreteres tallades han sigut la B-112 a Collbató, la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat (Barcelona) i la BP-1121 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat (Barcelona). A més, també s'havia tallat per inundació la GI-552 a Riells i Viabrea (Girona).
Al pàrquing de Montserrat han quedat atrapats uns 80 vehicles i un parell d'autobusos, i els serveis d'emergències han ajudat a recuperar la normalitat.
Al voltant de les 20 s'ha normalitzat la situació a la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat i ja s'ha pogut accedir a la basílica i no ha quedat cap via tallada.
Rècord d'intensitat de pluja
Els aiguats d'aquesta passada nit han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar, al Berguedà, amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014. L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit, al Baix Penedès, del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.