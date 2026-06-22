El nou mapa del sistema sanitari començarà a desplegar-se el gener de 2027

El nou mapa del sistema de salut de Catalunya començarà a desplegar-se amb proves pilot a partir del gener de l’any que ve. El Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, va presentar el febrer una reorganització de la sanitat basada en 30 àrees integrades de salut (AIS) per adaptar-se als grans canvis socials i demogràfics, com l’envelliment de la població, i reforçar la coordinació dels serveis.\r\n\r\nDe les 30 àrees plantejades, vint-i-dos ja han presentat projectes assistencials i propostes de governança clínica i organitzativa que provaran en àmbits com la salut comunitària, l’atenció domiciliària integrada, el contínuum assistencial entre atenció primària i hospitalària i la col·laboració de serveis hospitalaris. Segons el Departament de Salut, les AIS representen una nova manera d’organitzar els serveis de salut al territori que “potencien la col·laboració entre proveïdors” i que ha de permetre “una plena integració territorial dels serveis de proximitat”, amb la salut comunitària i l’atenció primària com a eixos centrals\r\n