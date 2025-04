El nou parc de Glòries ja té data d'inauguració

El Parc de les Glòries de Barcelona ja té data d'inauguració. Serà el dissabte 26 d'abril i suposarà la posada en marxa oficial de més de 9.000 metres quadrats d'espai verd, un passeig ampli i nous espais per a activitats veïnals. L'obertura se celebrarà amb una jornada festiva d'espectacles musicals, tallers i activitats familiars entre les 10.30 del matí i les sis de la tarda.

Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia, ha considerat que el Parc de les Glòries es convertirà en "un gran nodus de mobilitat" on convergiran el tram, el metro, els busos, la mobilitat a peu i les bicicletes. A més, el nou parc inclou un umbracle, l'àgora sensorial Berta Cáceres, un jardí d'immersió per accedir a la parada de metro de Glòries, una zona de jocs infantils, un parc d'aigua per als mesos d'estiu i una nova àrea per a gossos.

Durant la festa d'inauguració, el Disseny Hug Barcelona obrirà tot el dia, La Farinera i el Tram faran activitats i també col·laboraran el Mercat dels Encants, el Mirador de Glòries i entitats dels districtes de l'Eixample i Sant Martí.