El País Valencià, en vaga general contra el paper de Mazón i les empreses durant la dana

La Intersindical valenciana, la CGT, la CNT i COS han convocat una vaga general aquest dijous, el dia que fa set mesos de la dana, per exigir l'assumpció de responsabilitats i mesures de prevenció per a futures riuades al govern de Carlos Mazón, així com per denunciar "les retallades socials" amb els pressupostos aprovats aquest dimecres amb els vots del PP i Vox. Els convocants exigeixen la dimissió de Mazón i subratllen que moltes empreses van obligar els empleats a anar a treballar tot i les alertes, per la qual cosa en van morir desenes.

Tot plegat, el dia que fa set mesos de la tragèdia al País Valencià on van perdre la vida de 228 persones i va deixar conseqüències econòmiques, personals i psicològiques devastadores. Les entitats convocants insisteixen que no es tracta d'una "simple commemoració", sinó que la vaga general vol denunciar la "cadena de negligències polítiques, empresarials i institucionals" que van agreujar les conseqüències del fenomen meteorològic dana.

Per això, han convocat manifestacions a municipis arreu del País Valencià, tot i que les que es preveuen més multitudinàries són les de les 12:00 hores i a les 19:00 hores a València. Aquesta darrera és la setena marxa amb el lema "Mazón dimissió". Durant la matinada d'aquest dijous, ja s'han dut a terme les primeres accions emmarcades en la vaga general, com piquets a Mercavalència i el desplegament de grups informatius a les cotxeres del servei ferroviari EMT València a Sant Isidre i Serreria.

PP i Vox acorden els pressupostos del País Valencià

La vaga arriba l'endemà que el ple de les Corts hagi aprovat els pressupostos de la Generalitat per al 2025, els segons de Mazón al capdavant del Consell. Els vots de PP i Vox han superat el rebuig de PSPV i Compromís, que no han aconseguit incorporar als comptes cap de les seves esmenes. La Generalitat defineix aquests comptes com els de la reconstrucció després de la dona, però els convocants de l'aturada denuncien que suposa un cúmul de retallades socials.

Els serveis mínims per la vaga general

El Consell de la Generalitat Valenciana ha establert uns serveis mínims del 80% al metro, als autobusos de l'Autoritat Metropolitana de Transport (ATM) i transport escolar. Concretament, els autobusos de l'ATM funcionaran al 70% dels serveis ordinaris de transport en hores vall i al 80% en hores punta. En el cas de l'EMT València, l‟Ajuntament també ha decretat uns serveis mínims del 80% sobre el servei habitual prestat.

El transport interurbà de viatgers per carretera funcionarà per als serveis de transport específic a centres de treball al 65%, per als serveis de transport a aeroports, ports i estacions ferroviàries a zones turístiques al 80% dels serveis regulars i el 20% per als serveis discrecionals. Des de l'entitat, el president i regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, ha demanat "disculpes a la ciutadania que patirà els efectes d'una vaga aliena completament al servei prestat per l'empresa".

Per la seva banda, els serveis d'emergències de Sanitat funcionaran al 100% el CICU (Centre coordinador de les urgències i emergències), SAMU (Servei d'atenció mèdica urgent) i SVA (Suport vital avançat) i en el 80% al SVB (Suport Vital Bàsic) i TSNU programats dels pacients oncològics, proves diagnòstiques, radioteràpia i quimioteràpia i els que se sotmeten a hemodiàlisi.

Per part seva, a Educació tots els centres docents hauran de comptar amb la presència física d'una persona responsable membre de l'equip directiu, amb exclusió d'activitats lectives i als centres d'educació Infantil i primària. A més, hi haurà d'haver un professor per etapa educativa, amb un mínim d'un cada quatre unitats.

Al seu torn, les entitats convocants han criticat, en un comunicat conjunt, els serveis mínims imposats pel Consell. En aquest sentit, han assegurat que tenen "les mans tacades de sang" i li ha retret que vol "rebentar" l'aturada.