La Fiscalia també assenyala Mazón com a responsable de la gestió de la DANA

Se li acumulen els problemes a Carlos Mazón. La Fiscalia coincideix amb la jutgessa i considera a la Generalitat Valenciana com a responsable de la gestió de l'emergència per la DANA. La gota freda del 29 d'octubre va causar la mort de 228 persones.

El ministeri públic recorda que no va ser declarada la situació d'emergència d'interès nacional. Al·ludeix que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, del qual es desprèn que la Generalitat, té competència exclusiva sobre protecció civil i seguretat pública.

La Llei de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat, preveu que el Consell és l'òrgan superior de direcció i coordinació de la protecció civil a l'autonomia en l'àmbit de les seves competències. Remarca la normativa reguladora de la competència per adoptar les mesures que haurien pogut evitar o atenuar les morts o lesions de persones i, per tant, determina de la possible relació de causalitat entre les decisions i el resultat final.

A més, recull que correspon al conseller en matèria de protecció civil i gestió d'emergències el fet de proposar al Consell que elevi sol·licitud al ministre de l'Interior de la declaració d'una situació d'emergència com d'interès nacional; exercir el Comandament unit de l'emergència dirigint els plans de protecció civil; i constituir el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) quan l'evolució de la situació d'emergència ho aconselli.