S'estreny el cèrcol sobre Mazón: els caps per lligar sobre la gestió de la dana

La magistrada del jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja encarregada de dirimir si hi ha responsabilitats legals en la gestió de la dana al País Valencià va decidir imputar la consellera d'Interior i Justícia i cap de l'emergència en el moment de la tragèdia -Salomé Pradas-, i l'exsecretari d'Emergències -Emilio Argüeso-, però no el president valencià, Carlos Mazón. De fet, tampoc el va incloure a la causa com a testimoni i va deixar-ne la participació a la seva voluntat. Una voluntat que no ha exercit. Les diverses proves aportades i les declaracions dels encausats, a més dels indicis coneguts ja abans de l'inici de la instrucció, redueixen el marge per continuar deixant Mazón fora del procés.

El registre telefònic de Pradas mostra que va estar il·localitzable

L'exconsellera valenciana ha entregat a la magistrada una recopilació de 118 pàgines amb el llistat de les comunicacions telefòniques del dia de la dana, tal com va avançar ahir Eldiario.es. Amb aquesta prova, Pradas vol demostrar que va desenvolupar una "intensa activitat" en diferents llocs, "especialment al centre d'emergències". I, de retruc, en la línia de la denúncia que és un "cap de turc", mostra que Mazón va estar il·localitzable entre les 18:30 hores i les 19:43 hores, quan la reunió del Cecopi va quedar aturada mentre les riuades avançaven pels municipis de la zona zero. Al seu torn, la Generalitat Valenciana ha justificat que el president va fer "altres trucades" relacionades amb l'emergència entre les 19:10 hores i les 19:43 hores i que va seguir-la de prop "tota la tarda".

La Generalitat Valenciana va esborrar les imatges del Palau

La darrera prova entregada per Pradas arriba hores després que la Generalitat Valenciana hagi admès que va eliminar les gravacions de les càmeres de seguretat de Palau de la tarda del 29 d'octubre, dia de la dana. Després que el PSPV i Compromís sol·licitessin formalment les imatges per poder aclarir on era Mazón durant les hores crítiques del temporal, l'executiu popular ha justificat que la llei obliga a destruir-les. Es refereixen a la llei orgànica 4/1997, que regula la utilització de càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics i estableix que han de ser esborrades passat un màxim d'un mes. Això no obstant, el termini no s'havia complert en la data de l'esborrament, que es va fer al cap de 15 dies -a mitjan novembre-, segons el rotatiu Levante-EMV.

Pradas plora davant la jutgessa: "No tenia coneixements d'emergències"

Tot i que Pradas es va erigir en el "cap de turc" quan va ser imputada i va assegurar que quedava a disposició perquè es conegués “tota la veritat", no va assenyalar Mazón en cap moment durant la primera declaració judicial com a investigada per un presumpte delicte d'homicidi imprudent i lesions. Sí que va apuntar, però, cap als tècnics de la Generalitat i va afirmar que n'hi havia amb "més de 100 anys d'experiència en matèria d'emergències", en una hipèrbole poc factible. Ella, en canvi, "no tenia cap coneixement ni experiència", va dir visiblement emocionada. Així, va assegurar que ella no va dirigir "res", deixant entreveure un buit de responsabilitat i lideratge.

Els canvis de versió de Mazón

Tot plegat, se suma a les informacions prèvies a l'obertura de la causa judicial, com que Mazón estava dinant al restaurant El Ventorro amb la periodista Maribel Vilaplana mentre es formaven les riuades. El president valencià havia donat altres versions, com que estava reunit amb el president de la patronal valenciana, fins que es va destapar la notícia i el seu govern no ha pogut aportar la factura de l'àpat. És un exemple de les contradiccions de Mazón, que dificulten la reconstrucció dels fets. També va canviar de versió amb l'hora en què va arribar al Cecopi i, després d'assegurar que hi havia arribat "a partir de les 19:00 hores", va admetre que ho havia fet a les 20:28, 17 minuts després que s'enviés l'alerta a la població per les inundacions.