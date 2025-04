L'exconsellera d'Interior de Mazón es posa a plorar davant la jutge: «No tenia coneixements d'emergències»

Salomé Pradas, l'exconsellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, s'ha espolsat les culpes en el judici sobre la tragèdia de la DANA. Visiblement emocionada, ha plorat en diverses ocasions i ha afirmat que ella "no tenia coneixements d'emergències".

Pradas ha comparegut al jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja, en qualitat d'investigada per un presumpte delicte d'homicidi imprudent i lesions. Només ha contestat les preguntes del seu advocat, que havia plantejat una defensa a l'atac contra la responsabilització al govern.

Tal com estava previst, l'exconsellera, que va deixar el càrrec el 20 de novembre passat, ha repartit les culpes entre totes les administracions. Ha assegurat davant la jutgessa instructora del cas que ella no dirigia res i que no tenia experiència ni "coneixements tècnics" en emergències, segons han confirmat a diversos mitjans fonts presents en la declaració.

La jutge l'havia citat per la seva "rellevància orgànica i decisòria", però Pradas ha apuntat cap als tècnics de la Generalitat: "Hi havia tècnics amb més de 100 anys d'experiència en matèria d'emergències". L'exconsellera ha citat també a l'administració central autonòmica i local, però sense assenyalar Mazón en cap moment

L'exconsellera havia comunicat fa un mes, quan va saber de la seva imputació, que estava a disposició perquè es conegués “tota la veritat sobre les circumstàncies que van envoltar la gestió de l'emergència de la catàstrofe natural”.