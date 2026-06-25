El sector de la pirotècnia factura més de 17 milions durant la campanya de Sant Joan

El sector de la pirotècnica tanca la campanya de Sant Joan del 2026 amb una facturació de 17,5 milions, un 3% més que l’any anterior i que confirma l’evolució positiva. Aquest exercici, hi havia 1.900 punts de venda autoritats, dels quals 1685 han estat casetes temporals i 221 locals permanents. El tiquet mitjà s’ha elevat als 46 euros. S’ha registrat un fort impuls a les vendes online amb recollida física.\r\n\r\nUn element destacat ha sigut la forta concentració de vendes durant la jornada del 23 de juny, que ha representat més del 50% de la facturació anual dels establiments especialitzats: “Tot i un context de consum prudent, el sector ha sabut adaptar-se amb una oferta competitiva, promocions atractives i noves fórmules de venda que han respost molt bé a les necessitats dels consumidors”, ha dit Jordi Brau, president de l’Associació de Comerciants de Focs Artificials d’Espanya (ACFAE).\r\n