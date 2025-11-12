El temps d'aquest dijous 13 de novembre: fort vent i cels nuvolats

La situació meteorològica dels pròxims dies ve marcada per l'arribada de la borrasca Clàudia situada a l'oest de la península que està deixant quantitats importants de precipitacions, fortes ventades i temporal marítim, però que ací arribarà de manera menys intensa. Aquest dijous al matí els cels estaran coberts per núvols baixos al litoral i punts del prelitoral i, sobretot a les Terres de l'Ebre i a la Costa Brava. A la resta cel poc ennuvolat per bandes de núvols alts, més compactes i abundants fins a migdia.
A la tarda el cel estarà molt ennuvolat a la costa, el prelitoral i al vessant sud del Pirineu. Podria descarregar algun ruixat aïllat a l'extrem sud o nord del país
El que sorprèn d'aquest dijous és l'augment de la temperatura mínima causat per la massa d'aire calenta i la nuvolositat. Les màximes arribaran als 20 o 24 graus, una calor impròpia per la tardor.
Aquest dijous a Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima i es preveu arribar als 21 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 11 graus de mínima i s'arribarà als 22 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 9 graus que pujarà fins als 23 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 23 °C segons la previsió.
Avís per vents perillosos
Meteocat ha emès un avís groc des d'aquest dimecres fins divendres a les 7 hores del matí per fortes ratxes de vent que afectaran, sobretot, al nord del país. Aquest dijous al Pirineu bufarà vent de component sud moderat amb alguns cops forts, i cops molt forts a les cotes més elevades, especialment al principi i final del dia.
Es poden donar ratxes de més de 25 m/s que posen sota avís groc a les comarques de l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès.