El temps d'aquest dijous 16 d'octubre: cel ennuvolat i pluja

Núvols i pluja. La previsió meteorològica de dijous augura un dia gris, tot i que els ruixats no seran de gran intensitat. El temps hauria de millorar de cara al cap de setmana, amb un lleuger augment de les temperatures i més protagonisme pel sol.
Dijous, de matinada i fins a mig matí el cel molt ennuvolat a gran part del país. A partir d'aleshores els núvols tendiran a minvar, especialment per Ponent, però en paral·lel creixeran nuvolades a la meitat nord i est i resta de la serralada litoral i prelitoral, que es desplaçaran cap al sud-est i arribaran fins al litoral.
Pel que fa a les pluges, fins al matí és possible algun ruixat al Prepirineu sobretot occidental. A partir de mig matí pot haver-hi pluges a la meitat sud del litoral i se n'esperen de disperses a punts de l'interior de la meitat est, del prelitoral i aïlladament del vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. Al final del dia es restringiran al Prepirineu i punts del litoral central i sud.
Durant la part central del dia hi ha un avís (1/6 a l'escala del Meteocat) per intensitat de pluja. Afecta disset comarques, des del Baix Camp fins al Ripollés i la Garrotxa. A la part final del dia, (de 18:00 a 00:00) l'avís es manté al litoral (Baix Camp, Tarragonés, Baix Penedés, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonés i Maresme) i a quatre comarques de l'interior: Ripollès, Lluçanès, Osona i Berguedà.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns 17 graus de mínima que s'estiraran fins als 22 a la tarda. A Girona la jornada tindrà deu graus de mínima que arribaran als 23 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de deu graus que pujarà fins als 22 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb quinze graus que creixeran fins als 23 °C a la tarda.