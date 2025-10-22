El temps d'aquest dijous 23 d'octubre: el país en alerta per ventades intenses

Dijous pel marcat pel vent. Les fortes ratxes d'aire posen en alerta una trentena de comarques. Les ventades seran especialment fortes durant el matí i reduiran la intensitat a la tarda. La temperatura també baixarà lleugerament, tot i que el cel estarà bastant serè.
El matí començarà amb el cel ennuvolat, però la nuvolositat anirà minvant amb el pas de les hores. Tant la temperatura màxima com la mínima baixaran lleugerament i fins a mig matí s'espera precipitació feble a l'extrem nord de Catalunya i és possible algun ruixat aïllat a altres punts de la meitat nord.
Avisos per ratxes de vent
Però el gran protagonista del dia serà el vent. Amb ratxes màximes superiors als 70 km/h, sobretot al centre i sud del país i a cotes altes del Pirineu i Prepirineu, a partir de mitja tarda anirà perdent intensitat. Durant la matinada de dijous hi haurà cinc comarques en alerta: la Selva, Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès.
Però un cop surti el sol, l'avís per la perillositat s'estén per gran part del territori. El Meteocat ha indicat que durant el matí, les comarques que es veuran més afectades seran el Baix Llobregat, el Garraf, Alt Penedès, l'Anoia, la Segarra, el Bages i el Vallès Occidental. Allí s'alerta d'un grau de perillositat per la força del vent de 3/6.
Durant les hores centrals del dia (12:00 a 18:00) l'avís 3/6 es manté a les comarques mencionades. A la resta del país es manté un avís de baixa intensitat a excepció de les comarques del sud-oest i del litoral -del Maresme al Baix Empordà i a part Catalunya Central.
Avís per l'estat del mar
També hi ha un avís per l'estat del mar tot i que és de baixa intensitat (1/6 en l'escala del Meteocat). Afecta les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva, Baix Empordà i Alt Empordà. Estarà actiu des de les 06:00 fins a les 18:00.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà deu graus de mínima que arribaran als 26 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de deu graus que pujarà fins als 20 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb setze graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.