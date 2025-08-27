El temps d'aquest dijous 28 d'agost: 28 comarques en alerta per tempestes i forts ruixats

Després d'un dimecres passat per aigua, arriba un dijous encara més humit. El front de precipitacions que ha descarregat sobre la meitat occidental del país arriba ara a la meitat oriental, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís de perill a gairebé tot el territori. Concretament, a 28 comarques, on la pluja anirà acompanyada de tempesta i d'una davallada de les temperatures.
Plourà a tot el litoral i prelitoral des de primera hora, així com al quadrant nord-oest i al Pirineu i Prepirineu. Amb el pas de les hores, però, les precipitacions aniran viatjant cap a l'oest i tornarà la calma a la meitat oriental.
Amb l'arribada del migdia i fins al vespre, les pluges s'intensifiquen i també ho fa l'alerta. El nivell taronja afecta el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, Osona, la Garrotxa i el Ripollès mentre que el nivell groc es queda al Garraf, l'Alt Penedès, el Barcelonès, el Maresme, el Moianès, el Baix Empordà i l'Alt Empordà.
A la matinada de divendres, però, l'alerta perd força i els últims ruixats de l'episodi mantindran l'avís al Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès i el Maresme. I és que divendres desapareixen els ruixats generalitzats i ja només podrà ploure de manera puntual al litoral durant el matí i al Pirineu i Prepirineu durant la tarda.
Els termòmetres continuen a la baixa
A Barcelona el dia arrencarà amb 22 graus al mercuri que augmentaran fins als 27 a la tarda. A Girona l'ambient del matí tornarà a ser suau: 17 graus durant el matí que creixeran notablement fins als 28º com a màxima. Pel que fa a Lleida, la jornada començarà amb 18º al matí i una màxima de 29 graus. A Tarragona el dia s'encetarà amb 22º de mínima que arribaran als 32º a mesura que avanci la jornada.