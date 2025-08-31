El temps d'aquest dilluns 1 de setembre: alerta per pluges intenses al litoral

La setmana segueix la línia del dissabte i el diumenge: pluges i baixada de temperatures a causa de la tempesta que travessa el país i està deixant alertes per pluges i temps violent fins dimarts. El dilluns comença amb el cel cobert a gran part del país, excepte a Ponent i les Terres de l'Ebre on s'imposarà el sol.
El matí que no s'allibera dels avisos de perill alt per pluges a les comarques del litoral nord, on també s'ha activat l'alerta per acumulació de fins a 100 litres al llarg del dia.
Les comarques en alerta per pluges intenses són el Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme Vallès Oriental, Moianès, Osona i la Selva.
A la tarda els ruixats es concentraran de forma aïllada a punts del Pirineu i del nord-est, tot i que a la nit es reactivaran a la costa central del país.
A Barcelona el dia arrencarà amb 20 graus al mercuri que augmentaran fins als 28 al final del dia. A Girona l'ambient del matí tornarà a ser suau: 16 graus de mínima que creixeran notablement fins als 29 °C com a màxima. Pel que fa a Lleida, la jornada començarà amb 16 °C al matí i una màxima de 27 graus. A Tarragona el dia s'encetarà amb 18º de mínima que arribaran als 30º a mesura que avanci la jornada.