El temps d'aquest dilluns 10 de novembre: estabilitat amb boires

Després d'un cap de setmana marcat dissabte per pluges, vent i núvols; i diumenge per la baixada de temperatures, el dilluns es dibuixa tranquil i solejat a tot el país i, a més, sense precipitacions. Al matí els núvols de la matinada desapareixeran i el cel quedarà buit i solejat, però amb algunes franges de núvols alts i boira a punts de la depressió Central i a valls del Prepirineu.
A la tarda persistiran els núvols i la boira a l'interior del país i al litoral, però la temperatura serà semblant, si bé de manera local la mínima baixarà lleument i la màxima pujarà lleugerament.
El front de l'Atlàntic es desplaçarà cap a l'est i, de cara a divendres, podria afectar el temps amb inestabilitat per núvols i pluges. Però abans que açò passi, un front del sud farà augmentar sensiblement les temperatures fins a valors molt per sobre de l'habitual i durà vents forts a capes mitjanes i altes.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 21 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima i s'arribarà als 19 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 15 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.