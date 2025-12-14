El temps d'aquest dilluns 15 de desembre: alerta per pluja intensa a 15 comarques

El temps d'aquest dilluns 15 de desembre estarà marcat per un ambient gris i pluges arreu del país. El Meteocat ha activat una alerta per pluja intensa a 15 comarques diferents que, entre la mitjanit i les 12 del migdia serà a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. A la tarda, a partir del migdia, l'alerta es manté a les comarques esmentades i s'amplia a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, el Baix Camp i la Selva. A les 18 hores, en canvi, els ruixats intensos només persistiran a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Garrotxa.
Les pluges tornaran a ser protagonistes, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral, amb més incidència als extrems nord i sud. En aquests sectors, els ruixats poden aparèixer amb una certa continuïtat i, tot i que majoritàriament seran febles o moderats, no es descarta que localment s’intensifiquin fins a superar el llindar de pluja forta, amb algun esclat tempestuós puntual.
A la resta del territori, els ruixats seran més irregulars, però tot així poden deixar registres destacables a zones de muntanya, on de manera esporàdica es podrien superar els 20 mm. En canvi, l’acumulació de pluja serà molt més generosa al litoral i al prelitoral, on es podrien superar els 20 mm en 24 hores, i fins i tot arribar a quantitats molt abundants, per sobre dels 50 mm.
El cel es mantindrà força ennuvolat durant tota la jornada. El vent bufarà majoritàriament d’est, mentre que al Pirineu i Prepirineu s’imposarà la component sud. En general, serà fluix o moderat, però amb cops més intensos al litoral nord i als cims del prelitoral, Pirineu i Prepirineu.
La neu farà acte de presència només a les cotes més elevades, amb una línia de precipitació al voltant dels 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament o de manera moderada, deixant una nit menys freda. Les màximes, en canvi, es mantindran estables o experimentaran un lleu ascens, sobretot a les comarques de Ponent.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 6 graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 12 graus de mínima que podran arribar fins als 18 °C segons la previsió.