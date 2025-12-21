El temps d'aquest dilluns 22 de desembre de 2025: avisos per neu i pluges a 12 comarques

Aquest dilluns 22 de desembre estarà marcat per la pluja, la neu i els núvols. Per al matí de dilluns hi ha activada una alerta per intensitat de pluja a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Gironès i la Selva que es mantindrà fins al migdia. D'altra banda, l'avís per neu s'allargarà durant tot el dia a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès.
A la matinada, segons informa el Meteocat, la nuvolositat anirà minvant ràpidament de sud-oest a nord-est i, a primeres hores del matí, predominarà un cel serè o poc ennuvolat a bona part del territori. Tot i això, encara quedaran alguns intervals de núvols al nord-est i al Pirineu, on el cel es mantindrà més carregat.
Pel que fa a les precipitacions, de matinada s’esperen ruixats moderats que podran afectar qualsevol punt del país. A mesura que avanci el dia, les pluges quedaran més restringides al terç nord, tot i que a la tarda es podran formar alguns ruixats locals a la resta de la meitat nord. La quantitat de precipitació serà, en general, minsa o poc abundant, si bé localment pot ser més destacable a les zones avisades.
Amb el pas de les hores, la situació canviarà. A partir del final del matí i sobretot durant la tarda, augmentarà la nuvolositat al terç nord i en punts del terç oest, amb creixement de nuvolades que deixaran el cel mig o puntualment molt ennuvolat. Al vessant nord del Pirineu, el cel es mantindrà molt ennuvolat o cobert, especialment fins a mig matí i novament al final del dia.
La cota de neu se situarà entre els 800 i els 1.100 metres fins a primera hora del matí i baixarà al voltant dels 800 metres durant la tarda. En aquest context, les temperatures aniran clarament a la baixa: tant les mínimes com les màximes descendiran al litoral i prelitoral, mentre que a la resta del territori la davallada serà moderada.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 8 graus de mínima i es preveu arribar als 13 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 13 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà d'un grau que pujarà fins als 9 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 6 graus de mínima que podran arribar fins als 13 °C segons la previsió.