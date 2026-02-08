Aquest dilluns 9 de febrer de 2026 estarà marcat pels núvols, que seran presents a tot el país i també per les ventades. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat entre la mitjanit i les sis del matí un avís d'1 sobre 6 a tres comarques del sud: el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià. D'altra banda, durant el matí, també es poden produir pluges febles a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
El cel estarà entre ennuvolat en general, sobretot durant el matí a l’oest del país. En canvi, al nord-est s’obriran més clarianes. A partir del vespre, però, la nuvolositat tornarà a augmentar per l’oest i s’estendrà a la resta del territori al llarg de la nit. Pel que fa a les precipitacions, al matí s’esperen pluges febles i disperses al terç oest, especialment al terç sud.
A la tarda no es descarta alguna precipitació feble a l’extrem nord del Pirineu, i al final del dia la pluja tornarà a arribar a la meitat oest del país. En tots els casos, seran precipitacions febles, amb quantitats poc abundants. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.000 metres al matí i pujarà durant les hores centrals fins als 1.600 o 1.800 metres. Pel que fa al vent, s’anirà imposant el component oest, d’intensitat fluixa a moderada, però més reforçada a cotes elevades i a la meitat nord del litoral, on es podran registrar cops forts.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona tindrà uns 8 graus de mínima i es preveu arribar als 16°C com a màxim. A Girona es preveuen 0 graus de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 2 graus que poden pujar fins als 14°C de màxima. I a Tarragona, la mínima serà de 5 graus que podran augmentar fins als 17°C segons la previsió.