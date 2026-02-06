La fallera d'Ohio que parla català perquè es va enamorar de València: «La llengua, com les Falles, és cultura»

S'acosten les Falles de València i a la ciutat tot comença a girar torn a aquestes dates tan assenyalades. Ja fa temps que han començat els preparatius per les festes i les falleres protagonitzen programes i notícies arreu del país per conèixer les representants de les falles. Ha sigut una d'aquestes entrevistes que ha captivat l’audiència d’À Punt, al programa La vesprada amb tu, presentat per Ferran Cano i Carmen Alcayde. L'entrevistada és una fallera d’origen nord-americà, nascuda a l’estat d’Ohio, que va decidir aprendre valencià quan va arribar a València per a estudiar i es va "enamorar" de la ciutat i la seva cultura.
"Vaig arribar per veure les Falles des de fora com a estudiant, després com a veïna del barri del Campanar i després com a fallera en la comissió", explica Marissa, que ara és fallera major de la falla Els Somnis perquè ha sigut triada per la comissió de la seva falla. L’amor li va sorgir d'una manera molt valenciana també, al Mestalla en un partit del València, on va conèixer al que és actualment el seu marit i amb qui ha tingut bessons, també fallers.
"La llengua és part de la cultura"
Durant l’entrevista, Marissa parla en valencià tota l'estona i expressa el seu amor per la cultura i llengua valencianes a través de la seva participació en les Falles. "És molt especial poder compartir la meva segona identitat amb la meva família dels Estats Units", destaca Marissa, que explica que aquestes Falles la visitaran els seus pares i les seves germanes. "Les Falles no s'expliquen, se senten, especialment les Mascletades, que se senten a dins del cos", expressa emocionada la fallera nascuda a Ohio.
En un moment de l'entrevista Alcayde li ofereix canviar de llengua al castellà "si estàs més còmoda pots parlar en castellà si vols", li diu a Marissa, qui decideix continuar parlant en català i afegeix que ho fa perquè "la llengua és part de la cultura i València i les Falles són cultura", una reacció que emociona a l'audiència i és aplaudida pels espectadors.