El temps d'aquest dimarts 23 de setembre: baixada de temperatures

La ressaca del cap de setmana arriba fins dimarts, però la baixada de temperatures que marca la tardor es manté. El matí del dimarts serà tranquil i solejat, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols al nord-est, a punts del nord de Ponent i al vessant nord del Pirineu fins a primera hora del matí.
A la tarda creixeran tempestes i ruixats a la zona nord-est del país que seran d'intensitat entre feble i moderada, de fet, Meteocat ha emès un avís per risc moderat per pluges a les comarques del litoral i prelitoral, que a la nit es trasllada a les comarques del litoral central.
En concret, les comarques en avís groc són el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 9 graus de mínima que arribaran als 22 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 9 graus que pujarà fins als 22 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 13 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.