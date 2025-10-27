El temps d'aquest dimarts 28 d'octubre: ambient seré i sol abans de les pluges

Després d'un inici de setmana amb pluges limitades a només tres comarques del litoral, com són la Selva, el Barcelonès i el Maresme; el temps d'aquest dimarts serà solejat en general, encara que només la primera meitat del dia, ja que durant la resta de la jornada començaran a formar-se nuvolades a tot arreu.
Al cel d'aquest dimarts és la prèvia d'un dimecres plujós, però de moment el cel estarà tranquil i poc nuvolat. Al matí el sol predominarà a la gran majoria del territori, excepte a punts del litoral central con Barcelona i la Selva en què es podrà formar algun núvol baix durant la primera meitat del dia.
A la tarda, augmentaran els núvols alts i prims al país, sobretot a l'oest del país i a la meitat sud de la costa a les comarques del Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i el Montsià. Els pròxims dies aquests núvols podrien convertir-se en ruixats que fins dijous predominaran arreu del país, però encara està per veure la previsió del Meteocat.
La temperatura mínima serà semblant i la màxima serà lleugerament més alta. Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 20 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 3 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 20 °C segons la previsió.