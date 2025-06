El temps d'aquest dimecres 11 de juny: cada cop més a prop dels 40 graus

La inestabilitat dura ben poc a Catalunya. Aquest dimarts ha estat marcat per les pluges intenses a la meitat nord del país. Fins i tot en alguns punts s'ha activat un avís de temps violent per pedregades, fortes ratxes de vent i possibles tornados a punts de la Catalunya Central. Però aquest escenari canvia radicalment a partir d'aquest dimecres amb el retorn de l'estabilitat.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada marcada pel sol durant el matí, només amb alguns núvols baixos tant al nord com al sud del país. De cara a la tarda, els núvols guanyen presència a bona part del territori i es poden produir ruixats al Pirineu i Prepirineu, però amb menys intensitat que en les últimes hores.

El gran protagonista d'aquest dimecres serà la temperatura. I és que a les comarques de Ponent es fregaran els 40 graus, amb valors màxims que se situen entre els 38 i els 39 graus. Però l'ascens més significatiu respecte als últims dies es produeix a l'àrea de Barcelona, on les màximes oscil·laran en els 35 graus.

El temps per a la resta de setmana

El Meteocat explica que la previsió a mitjà termini apunta cap a la consolidació de la calor. El temps estarà marcat per l'ambient assolellat i les temperatures altes a gairebé tot el país. Ara bé, divendres tornen els ruixats puntuals, i també pel cap de setmana, a punts del Pirineu. Sigui com sigui, els valors no aniran a la baixa i sembla que, a les portes de Sant Joan, Catalunya ja tasta els primers efectes de l'estiu.