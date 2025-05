El temps d'aquest dimecres 14 de maig: els núvols donen pas als ruixats

Els ruixats continuen tenint una presència destacada a mesura que avança la setmana. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada amb nuvolositat que, a partir del final del matí, es traduirà en aigua, acompanyada localment de tempesta i calamarsa.

Els núvols incrementaran progressivament al llarg del matí fins a deixar el cel molt ennuvolat, sobretot al litoral i prelitoral i també al Pirineu i Prepirineu. A partir de migdia també creixeran nuvolades a altres zones de muntanya que es desplaçaran cap a l'interior, a la Catalunya Central i a Ponent, on deixaran el cel entre molt ennuvolat i cobert, mentre que al litoral i punts del prelitoral minvaran els núvols al llarg de la tarda.

A partir del final del matí s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i nord de la depressió Central, així com de forma més aïllada a altres punts, sobretot durant la tarda. Aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita, i és possible que siguin de forta intensitat a punts de la depressió Central. De totes maneres, la temperatura mínima serà similar o lleugerament més alta; la màxima serà semblant o baixarà lleugerament. La cota de neu rondarà els 2.400 metres. El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja moderada que afecta set comarques.

Barcelona començarà el dia amb uns 17 graus de mínima que s'estiraran fins als 22 a la tarda. A Girona la jornada tindrà set graus de mínima que arribaran als 24 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de nou graus que pujarà fins als 24 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrencarà amb catorze graus que creixeran fins als 22 °C a la tarda.