El temps d'aquest dimecres 16 d'abril: arriba un canvi de temps puntual

La setmana evoluciona amb núvols i ruixats com a protagonistes amb l'arribada d'un canvi de temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta que durant el dimecres iniciarà el mal temps degut a un front combinat amb aire fred que comportarà pluja i una baixada del termòmetre. Tot i que aquest repunt de la inestabilitat no tindrà massa continuïtat.

En general, el cel estarà ennuvolat tota la jornada, tot i que al final del dia tendirà a minvar arreu del territori menys al vessant nord del Pirineu, on s'esperen ruixats durant tot el dia. També hi haurà pluja a punts de la Catalunya Central i al litoral i al prelitoral central. Fins a mig matí la precipitació és possible que sigui localment forta a la zona avisada i acumular quantitats localment abundants.

Per això, el Meteocat ha emès un avís moderat per intensitat de pluja que des de mitjanit fins les sis del matí afectarà les comarques del Bages, Moianès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. La precaució es mantindrà a totes aquestes comarques, tret del Bages i el Moianès, fins al migdia. La temperatura baixarà entre lleugerament i moderadament en general, si bé al quadrant nord-est i al litoral central el descens serà puntualment acusat. La visibilitat de matinada serà entre regular i dolenta, amb nombrosos bancs de boira a l'interior.

Aquest dimecres Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima que s'estiraran fins als 17 a la tarda. A Girona la jornada tindrà set graus de mínima que arribaran als 20 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de set graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 13 graus que creixeran fins als 19 °C a la tarda.