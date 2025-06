El temps d'aquest dimecres 18 de juny: la calor dona un petit descans

Continua una de les setmanes de més calor des de principi d'any a Catalunya. Una bona mostra és que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat el primer avís per calor intensa de la temporada, que ha afectat el Segrià i el Pla de l'Urgell aquest dimarts i també ho farà de cara a dijous.

I, per què dimecres esquiva l'alerta? Doncs perquè, segons explica el Meteocat, aquesta jornada donarà un petit descans pel que fa als valors màxims. L'ambient serà assolellat a bona part del país, però els termòmetres agafaran menys força a Ponent, on aquest dimarts ja s'han assolit màximes d'entre 38 i 39 graus.

#PrediccióDemà



Demà esperem:



☀️ ⛅ Matí dominat pel sol, tot i que hi haurà algun núvol baix al litoral sud.



⛅ Tarda amb nuvolades al Pirineu i Prepirineu.



🌡️ Temperatura màxima més baixa, sobretot a Ponent.



Teniu tots els detalls al butlletí: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/37Ke7ft4MW — Meteocat (@meteocat) June 17, 2025

A la tarda de dimecres fins i tot es formaran algunes nuvolades al nord del país, però que no deixaran pluja. Una situació diferent de la qual s'ha viscut aquest dimarts cap al tard, quan s'ha activat una alerta per temps violent a les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i l'Alt Urgell. Divendres i dissabte sí que hi haurà més núvols, i pot ploure altre cop en punts del Pirineu.

Tornant a dimecres, les temperatures es moderen lleugerament a Ponent, però en punts del litoral i prelitoral són un pèl més altes. Això es tradueix amb uns valors màxims al voltant dels 35 graus a l'interior del país, mentre que a la resta del país es trobaran entorn de la barrera dels trenta graus. De cara a finals de setmana, però, la temperatura anirà altre cop cap amunt i farà molta calor.