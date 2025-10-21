El temps d'aquest dimecres 22 d'octubre: núvols que anuncien pluges

La calma abans de la tempesta. Els núvols d'aquest dimecres avisen d'uns pròxims dies de pluja al país. El dia començarà amb cel serè o poc ennuvolat d'oest a est, sobretot a l'interior i al nord, on els núvols seran més condensats. Al litoral l'ambient serà nuvolat, però la visibilitat serà bona i el cel estarà tranquil durant tota la jornada.
A la tarda creixeran algunes nuvolades a l'extrem nord del Pirineu que podrien convertir-se en ruixats febles. A la resta del país, els núvols minvaran i el cel es buidarà deixant pas al sol.
La temperatura mínima serà lleugerament més alta. Per la seva banda, la temperatura màxima pujarà lleugerament, sobretot al terç sud i resta del litoral i prelitoral. La majoria dels valors màxims es mouran entre 24 i 29 °C.
Barcelona començarà la jornada amb uns 20 graus de mínima que s'estiraran fins als 26 a la tarda. A Girona, la mínima serà d'onze graus que arribaran als 26 al migdia. Quant a Lleida, la jornada començarà amb un valor mínim de 12 graus que pujarà també fins als 25 de cara a la tarda. I, a Tarragona, la mínima serà de 17 graus, que creixeran fins als 28 °C a la tarda.