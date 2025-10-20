Només el 18% dels sol·licitants reben fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques a casa

Només el 18% dels sol·licitants dels ajuts amb fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques a casa han rebut els diners més d’un any i mig després de tancar-se la convocatòria. A més, l’allau d’expedients inicial i un volum final de més de 75.000 sol·licituds han derivat en uns terminis de resolució per part de l’Icaen que arriben a superar els de dos anys i mig. I, als 932 dies d'espera mitjana, almenys pels darrers expedients resolts al juliol, cal sumar-li el termini de pagament un cop justificada la instal·lació, que és de 13 mesos, segons ha sabut l’ACN.
Els ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables són subvencions provinents dels fons Next Generation EU i que, a Catalunya, tramita l’Institut Català de l’Energia (Icaen). L’import sol·licitat, en conjunt, puja a 400 milions d’euros, que superen de llarg el pressupost de la línia (208,8 MEUR). Fins ara s’han concedit 182,4 milions i pagat, 51,8.
En concret, el Programa 4, adreçat a noves instal·lacions d’autoconsum -amb emmagatzematge o sense- en l’entorn residencial, i també el tercer sector i de les administracions públiques, es va obrir el gener de 2022 i, després de diverses pròrrogues, es va tancar el 31 de desembre del 2023. En aquest temps, l’Icaen va rebre 75.397 sol·licituds que sumen 400 milions en ajudes demanades, molt per sobre del pressupost total de la línia.
D’aquest ingent volum d’expedients, l’Icaen n’ha resolt a hores d'ara una mica més de la meitat (41.618), dels quals n'ha abonat un terç (13.635), per valor de 51,8 milions d’euros, d'acord amb la darrera actualització de l'estat dels expedients facilitada a l'ACN aquesta setmana. Això representa que s'han pagat tan sols el 18% de tots els expedients que es van presentar. Segons l'organisme, en pocs dies es farà un atorgament de 8.343 expedients més.
En termes de pressupost de la línia, les subvencions concedides fins ara sumen 182,4 milions, a punt d’exhaurir els 208,7 milions de què disposa finalment el programa, ja que el pressupost original es va ampliar per donar resposta a l’èxit de convocatòria dels ajuts, però la dotació total segueix lluny dels fins a 400 milions que sumen el conjunt d’expedients. L’import mitjà sol·licitat en els expedients de solar residencial -excloent, per tant, les dels ajuntaments i del tercer sector, també inclosos en aquesta línia de subvenció- és de 4.500 euros, de mitjana. Però cal tenir en compte que el 43% de les sol·licituds d’ajuts són per a instal·lacions petites de, com a molt, 10 mòduls (plaques solars). En aquests casos, l’import mitjà de la sol·licitud es queda en uns 2.720 euros.
Els sol·licitants, frustrats per l'espera
Molts d’aquests sol·licitants són particulars que van tramitar la sol·licitud ja fa més de dos anys i que encara esperen per cobrar l’ajut, tot i que ja han instal·lat les plaques a casa. Sovint, les subvencions de particulars les tramita la seva comercialitzadora elèctrica o, directament, l’instal·lador de les plaques. Una d’aquestes empreses, amb seu al Vallès Occidental i que compta 15.000 instal·lacions només en l’àmbit residencial, admet a l’ACN que la lentitud en la concessió i en el pagament d’aquests ajuts “ha generat bastanta frustració” en molts dels seus clients. Coneixedors per experiència del que està succeint en altres comunitats amb aquests ajuts que es nodreixen de fons europeus, asseguren que les demores no són generalitzades, i remarquen que “a Madrid, han sigut molt més eficients”.
Qui demana plaques solars?
L’èxit de convocatòria d’aquesta línia d’ajuts es veu també en el fet que en la pràctica totalitat dels municipis catalans hi ha projectes d’instal·lació d’autoconsum fotovoltaic que s’han acollit a aquesta línia de subvenció. En concret, a 928 municipis hi ha algun projecte residencial que ha sol·licitat l’ajuda.
A tota l’àrea del litoral català, i amb més força a les zones amb més densitat de població és on s’acumulen més sol·licituds i mòduls fotovoltaics. Això no obstant, també destaca una important quantitat de projectes al voltant del Delta de l’Ebre, amb més de 200 projectes (sol·licituds) tant a Deltebre com a Amposta, i 370 a Tortosa. Així mateix, destaca l’entorn de Lleida (796 projectes a la capital), amb fins a 261 sol·licituds a Alpicat (6.450 habitants), i més d’un centenar a Alcarràs o Torrefarrera. El 98% de totes les sol·licituds són de particulars (“residencials”), i també n’hi ha 320 fetes des d’entitats del tercer sector i una mica més d’un miler de sol·licituds d’administracions municipals.
Contractació extraordinària de personal
L'organisme explica que, per atendre l’allau de sol·licituds, s’han executat diferents plans temporals de contractació de personal, i que a l’estiu hi havia 56 persones contractades “destinades exclusivament a la revisió dels expedients de subvenció i la gestió dels fons”, més 14 places més “en procés de selecció”. També es va contractar, el mes de març de 2025, a l’empresa Ernst & Young per donar suport a la revisió de les justificacions dels programes 4 (el dirigit a l’autoconsum residencial, entre altres), 5 i 6 de la convocatòria d’ajuts. En el moment de la resposta obtinguda via transparència (el mes de juliol) l’empresa externa havia posat 22 persones a disposició per a la realització d’aquesta tasca.