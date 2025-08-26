El temps d'aquest dimecres 27 d'agost: 17 comarques en alerta per pluges i tempestes

Arriben les 48 hores d'alertes per pluges intenses i tempestes. A les 14:00 hores d'aquest dimecres, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) activarà els avisos de perill moderat i alt, segons l'indret, a fins a 17 comarques de la meitat occidental del país. Això, per l'entrada d'un front de precipitacions que travessarà el territori fins al Mediterrani i obligarà a desplaçar les alertes fins al vespre de dijous.
De moment, el matí d'aquest dimecres ja serà plujós al quadrant nord-oest i ja apareixeran les primeres tempestes des de la Franja. També podrien sorgir algunes gotellades tímides al Maresme i la rodalia de Girona, tot i que no deixaran acumulacions destacables. A partir del migdia, però, la situació es transformarà i les tempestes guanyaran terreny fins a l'eix de Catalunya.
A partir de dimecres a les 14 hores, l'alerta s'activa al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça en nivell taronja; i a la Terra Alta, el Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, la Cerdanya i la Vall d'Aran en nivell groc.
Ara bé, de cara al vespre, els ruixats s'intensificaran, es mantindran en aquestes comarques i s'estendran a d'altres properes. Així doncs, a partir de les 20 hores i fins a la matinada, l'alerta serà taronja al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya, a més de les altres tres comarques que ja s'hi trobaven. El Berguedà, el Ripollès, la Segarra, l'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre s'incorporaran al nivell groc.
A la meitat oriental, es mantindrà el sol amb alguna borina i algun núvol prim. Caldrà esperar a dijous perquè arribin les tempestes i s'activin els avisos de perill al litoral central, a la Costa Brava i a l'interior de les comarques gironines. Des de primera hora del matí i fins a les 12 hores, l'avís per ruixats s'activarà al Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa.
Però amb l'arribada del migdia i fins al vespre, les pluges s'intensificaran i també ho faran les alertes. El nivell taronja afectarà el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva, mentre que el nivell groc es quedarà a l'Alt Penedès, el Barcelonès, el Maresme, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Moianès.
Els termòmetres continuen a la baixa
El canvi de temps també deixarà una altra conseqüència: la baixada de les temperatures. Serà dijous quan els termòmetres baixin en picat, una tendència que es mantindrà durant la resta de la setmana, amb un ambient fresc inusual per l'època de l'any. Si bé, ja dimecres es notarà la sensació tèrmica suau.
A Barcelona el dia arrencarà amb 26 graus al mercuri que augmentaran fins als 27 a la tarda. A Girona l'ambient del matí tornarà a ser suau: 19 graus durant el matí que creixeran notablement fins als 31º com a màxima. Pel que fa a Lleida, la jornada començarà amb 20º al matí i una màxima de 36 graus. A Tarragona el dia s'encetarà amb 24º de mínima que arribaran als 31º a mesura que avanci la jornada.