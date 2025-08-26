Troben mort un veí de Manresa de 53 anys mentre feia ruta al Pirineu d'Osca

Un home de 53 anys i veí de Manresa ha estat trobat mort aquest dimarts al matí a la zona del Pic Perdiguero, dins el Parc Natural de Posets-Maladeta, a la demarcació d'Osca. L'home ha mort mentre feia una ruta de muntanya. El cadàver, localitzat per uns muntanyistes que recorrien el mateix itinerari, no presentava signes externs de violència ni de caiguda, de manera que la primera hipòtesi és que es tracti d'una mort natural, tot i que el cas resta pendent d'investigació.
L'avís el van donar uns muntanyistes
Segons ha informat la Guàrdia Civil d'Osca, l'avís s'ha rebut aquest dimarts sobre 2/4 de 12 del migdia a través del telèfon d'emergències 112 d'Aragó. Uns muntanyistes havien localitzat una persona inconscient, sense signes de vida, mentre progressaven per la ruta cap al Pic Perdiguero.
Immediatament s'ha activat un dispositiu format pel GREIM de Benasque, la Unitat Aèria de la mateixa localitat i un metge del 061, que s'ha desplaçat a la zona per comprovar l'estat del muntanyista.
Sense signes compatibles amb la vida
Un cop al lloc dels fets, els equips de rescat només han pogut confirmar la mort de l'home, ja que presentava signes no compatibles amb la vida. El cos ha estat evacuat en helicòpter fins a la helisuperfície de Benasque, on esperaven els serveis funeraris.
Des d'allà ha estat traslladat a l'Hospital Provincial d'Osca, centre on es troba l'Institut Anatòmic-Forense i on se li practicarà l'autòpsia per determinar la causa exacta de la mort.
Es descarta la caiguda accidental
Fonts de la Guàrdia Civil han confirmat a NacióManresa que el cadàver no presenta cap ferida externa. Això permet descartar l'opció d'una caiguda, ja sigui en altura o per relliscada durant la marxa. L'home hauria mort mentre feia l'ascensió en solitari, ja que va ser trobat per altres muntanyistes i no formava part de cap grup.
La investigació continua oberta, tot i que tot apunta a una mort natural, a l'espera dels resultats de l'autòpsia.