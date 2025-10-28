El temps d'aquest dimecres 29 d'octubre: pluges i núvols a tot el país

Aquest dimecres el protagonisme és per als núvols que cobriran tot el país. Tot i que la temperatura mínima i màxima patiran un lleuger ascens no apareixerà el sol i, inclús es preveu algun ruixat al país. Al matí hi haurà precipitació que s'arrossegarà des de la matinada a l'extrem sud que progressivament s'estendrà per les comarques del litoral i cap al nord-est del país de forma feble i dispersa.
En aquesta zona es preveuen pluges a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Noguera, Berguedà, Ripollès, Bages, Segarra i Segrià.
A la tarda la precipitació minvarà en general, tot i que serà més probable a punts del nord-oest, sobretot del vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. Concretament, les comarques afectades per aquests ruixats són la Vall d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès i Osona i, més al sud, les zones afectades són l'Urgell, la Conca de Barberà, el Garraf i l'Alt Penedès.
Tot i això, s'acumularan quantitats de precipitació minses en conjunt i poc abundant o localment abundant al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental.
El dijous encara es mantindran els cels nuvolats i algunes precipitacions poc abundants que travessaran el país, però la previsió per divendres i dissabte és més tranquil·la.
Aquest dimecres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima i es preveu arribar als 23 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima i s'arribarà als 22 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 9 graus que pujarà fins als 21 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 23 °C segons la previsió.