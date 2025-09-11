El temps d'aquest divendres 12 de setembre: ruixats a tort i a dret

Més pluja. Després d'una Diada marcada pels ruixats, la tendència es mantindrà durant divendres. Ha de ploure pràcticament a tot el país i hi ha avisos per intensitat de pluja tant al matí com a la tarda. Durant el cap de setmana els aiguats continuaran sent protagonistes.
El cel estarà molt ennuvolat en conjunt al matí, amb núvols més compactes al litoral, prelitoral i meitat est. Durant les primeres hores del dia són probables xàfecs al litoral central i al nord del Camp de Tarragona. A partir de llavors s'estendran cap a la Catalunya Central, el Pirineu i el Prepirineu, a banda del litoral i prelitoral central.
A la tarda, la precipitació s'estendrà a més punts, especialment a la meitat est. Els xàfecs seran moderats, tot i que localment seran d'intensitat forta i aniran acompanyats de tempesta a les zones avisades i les acumulacions poden ser molt abundants.
Aquest divendres, Barcelona començarà el dia amb uns 21 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 15 graus de mínima que arribaran als 24 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 28 graus que pujarà fins als 14 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 28 graus que creixeran fins als 20 °C a la tarda.
Alerta per divendres
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges que poden ser intenses aquest divendres sobretot al litoral i prelitoral central, així com a punts de la Catalunya Central.
Les previsions auguren precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a partir del matí especialment a les comarques del litoral i prelitoral central (Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i el Vallès). A partir del migdia, les precipitacions podran afectar amb intensitat encara el litoral i prelitoral i també la Catalunya Central i les comarques de Girona.
En les primeres hores del dia es manté l'avís al litoral central i sud, però a primera hora del matí creix de manera considerable (3/6 a l'escala del Meteocat). A partir de les vuit hores i fins al migdia, l'avís afecta el litoral del Tarragonès fins a la Selva, a més de comarques del prelitoral com l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
De 12:00 a 18:00 l'avís també serà de nivell 3/6 en l'escala de Meteocat a les comarques d'Anoia, Bages, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Moianès, Osona, Lluçanès, Berguedà i Ripollès. A la part final del dia, seguiran havent-hi ruixats tot i que la intensitat disminuirà, es manté l'avís (de nivell 1/6) a tot el litoral i el nord-oest del país.