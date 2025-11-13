El temps d'aquest divendres 14 de novembre: alerta per fortes ratxes de vent

La borrasca Clàudia que travessa el país des de fa uns dies podria afectar aquest divendres amb algunes precipitacions al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. Al matí la jornada serà protagonitzada pels núvols que augmentaran ràpidament d'oest a est deixant el cel molt ennuvolat i cobert arreu fins a migdia. Al matí també s'espera precipitació al quadrant nord-oest.
A la tarda la nuvolositat minvarà parcialment. Independentment, al Pirineu i Prepirineu, especialment al vessant sud del sector occidental de la serralada el cel es mantindrà molt ennuvolat o cobert tota la jornada. Hi haurà alguns ruixats dispersos que podrien afectar la meitat nord i oest de Catalunya, però seran d'intensitat entre feble i moderada i podran anar acompanyada de tempesta i fang. Tet del vessant sud del Pirineu occidental on les acumulacions podran ser abundants.
Aquest divendres a Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima i es preveu arribar als 22 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 12 graus de mínima i s'arribarà als 23 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà d'11 graus que pujarà fins als 22 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 15 graus de mínima que podran arribar fins als 22 °C segons la previsió.
Avís per vents perillosos
Meteocat ha emès un avís taronja des d'aquest dijous fins divendres a les 13 hores del matí per fortes ratxes de vent que afectaran, sobretot, al nord-oest del país. Aquest divendres bufaran vents forts o molt forts a cotes altes del Pirineu durant les primeres hores del jorn.
Es poden donar ratxes de més de 25 m/s que posen sota avís de nivell 3 sobre 6 en l'escala del Meteocat a les comarques de l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà.