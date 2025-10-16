El temps d'aquest divendres 17 d'octubre: més alertes per pluja

Les pluges no cessen. La previsió meteorològica per a aquest divendres 17 d'octubre apunta que les precipitacions i els núvols grisos continuaran sent els protagonistes durant tot el dia, si bé no seran d'una intensitat torrencial, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) les qualifica d'un perill màxim de dos sobre sis.
La matinada de divendres començarà amb alguns ruixats a gairebé tot el litoral català, i el cel gris s'estendrà al llarg del matí per la Catalunya central i Ponent. De cara al migdia, deixarà de ploure al sud del país, però començarà a fer-ho a les comarques centrals i a la majoria de la demarcació de Girona. Les precipitacions haurien d'afluixar cap al vespre.
L'avís del Meteocat durarà fins a les 2 h del dissabte i les pluges podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les comarques tenyides de groc al mapa durant aquest divendres són el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Camp i el Priorat.
Pel que fa a les temperatures, aquest divendres, Barcelona començarà la jornada amb uns 17 graus de mínima que s'estiraran fins als 21 a la tarda. A Girona, la mínima serà de deu graus que arribaran als 21 al migdia. Quant a Lleida, la jornada començarà amb un valor mínim de 12 graus que pujarà també fins als 22 de cara a la tarda. I, a Tarragona, la mínima serà de 16 graus, que creixeran fins als 22 °C a la tarda.