El temps d'aquest divendres 24 d'octubre: cel serè i temperatures més baixes

Després d'un dia marcat per fortes ventades a bona part del país, el divendres 24 d'octubre es presenta com un dia serè i tranquil. Les temperatures, però, començaran a baixar tant pel que fa a les mínimes com a les màximes. La sensació generalitzada, doncs, serà que fa més fresca a tot Catalunya i que la calor comença a marxar de cara als pròxims dies.
La previsió del Meteocat apunta que el vent deixarà de bufar amb força amb el pas de la nit i que el divendres serà un dia tranquil i il·luminat per un cel serè. El matí començarà amb el sol com a protagonista i alguns núvols alts i prims al sud del país, a les comarques gironines i al Pirineu. De cara a la tarda els núvols es mantindran en aquests punts i s'hi sumaran algunes comarques del Camp de Tarragona i de Ponent. És possible que, de cara al final del dia, hi hagi algun ruixat feble i minso a punts del terç oest. Tot i el bon temps, la situació marítima encara estarà una mica alterada amb àrees de forta maror generalitzada.
De cara al cap de setmana, però, sembla que la pluja tornarà a caure a la major part del país. Les precipitacions s'espera que siguin sobretot de cara a dissabte, tot i que diumenge també hi haurà algun ruixat.
Aquest divendres, Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 cap a les 16 h de la tarda. A Girona la jornada tindrà deu graus de mínima que arribaran als 20 graus de màxima de cara al migdia. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vuit graus que pujarà fins als 20 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 15 graus que creixeran fins als 23 °C a la tarda.