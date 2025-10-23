Una granja centenària de Barcelona reobre com una cafeteria d'especialitat

La façana de la Granja Vendrell, ubicada al número 59 del carrer Girona, resisteix el pas del temps. L’empresa Hidden Coffee Roasters s’ha fet ara amb el local que va obrir l’any 1921, però com que és patrimoni protegit E2 -establiment d'interès-, elements com el seu característic cartell fet amb lletres art déco es mantindrà intacte.
Aquesta és la tercera vegada que la Granja Vendrell reobrirà després del seu tancament el 2019. Carlos Moral, director i propietari de l’empresa Hidden, explica a TimeOut que la reobertura compta amb la complicitat de la propietat, en Demetri Vendrell, que va tancar per jubilació el 2019.
Cafè amb llet a 2,50€, el tallat a 2,20€
Molts veïns de la ciutat recordaran la Granja Vendrell per les seves postres casolanes, els flams, la crema catalana i, sobretot, per la seva nata muntada. Amb un nou horari de 8 del matí a 19 de la tarda entre setmana, la cafeteria d’especialitat Hidden, ha optat per mantenir a la carta una oferta de producte local d’esmorzars i berenars, així com cafès exòtics d’especialitat. El cafè amb llet surt a 2,50€ i el tallat a 2,20€.
La cadena Hidden Coffee Roasters va obrir fa 10 anys el seu primer local, ubicat al barri de les Corts de Barcelona. Amb la seva nova adquisició a l’Eixample dreta, l’empresa ja compte amb tres locals a la capital catalana i un “espai creatiu” al barri de Sant Andreu.