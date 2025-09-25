El temps d'aquest divendres 26 de setembre: cel assolellat tot i les temperatures de tardor

El temps propi de la tardor, i per tant el descens de les temperatures que hem viscut en els darrers dies, ha arribat per quedar-se. Això sí, aquest divendres la majoria del país tindrà un cel assolellat, hi haurà núvols al nord-est i els ruixats haurien de ser quelcom puntual.
Fins al final del matí predominarà el cel serè en general, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos al nord-est i al nord de la depressió Central que es trencaran parcialment al centre del dia, sobretot els del nord de Ponent. De matinada, són possibles alguns ruixats a l'extrem nord-est i no se'n descarten al litoral central.
A partir del migdia, creixeran núvols d'evolució diürna al massís del Port, prelitoral central i punts del quadrant nord-est. A banda, seran probables alguns ruixats febles i aïllats a punts del quadrant nord-est. S'acumularan quantitats minses de precipitació.
Aquest divendres, la temperatura mínima es mantindrà similar, tot i que patirà un lleuger ascens al Pirineu. Barcelona començarà el dia amb uns 17 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 11 graus de mínima que arribaran als 22 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 8 graus que pujarà fins als 24 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 14 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.
