El temps d'aquest divendres 29 d'agost: la pluja comença la retirada

Després de la tempesta, ve la calma. Encara que, a vegades, pot trigar dies. És el cas de Catalunya aquesta setmana, en què, a excepció del miratge de dimarts, el Meteocat ha mantingut sempre activats els avisos de perill per intensitat de la pluja. I, en alguns casos, per temps violent. Aquest divendres, encara n'hi haurà alguns, però els ruixats ja començaran la retirada i el cap de setmana tornarà a ser tranquil i assolellat.
La jornada s'aixecarà amb la Selva, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat en alerta groga, la més lleu. S'espera que encara descarregui per sobre dels 20 mil·límetres d'aigua cada mitja hora, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya descarta xàfecs com els dels últims dies. A més, podria caure alguna gotellada al Baix Empordà i Osona.
Amb el pas de les hores, els núvols de pluja es desplaçaran cap al Pirineu i Prepirineu, on el cel s'enfosquirà i la pluja anirà acompanyada d'algunes tempestes. És el camí de retirada del temporal, que es desfarà a França. I és que el cap de setmana serà assolellat arreu i les temperatures tornaran a pujar fins a valors típics de l'època de l'any.
Els termòmetres repunten lleugerament
A Barcelona el dia arrencarà amb 19 graus al mercuri que augmentaran fins als 30 a la tarda. A Girona l'ambient del matí tornarà a ser suau: 16 graus durant el matí que creixeran notablement fins als 29º com a màxima. Pel que fa a Lleida, la jornada començarà amb 14º al matí i una màxima de 28 graus. A Tarragona el dia s'encetarà amb 18º de mínima que arribaran als 30º a mesura que avanci la jornada.