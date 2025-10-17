El temps del cap de setmana del 18 i 19 d'octubre: avís per pluges intenses i núvols

El temporal de pluges encara no abandonarà el país de cara al cap de setmana. El dissabte al matí començarà amb intervals de núvols baixos després d'alguns ruixats de matinada al litoral. Els núvols es quedaran a gran part del territori, tot i que al Pirineu i punts del Prepirineu el cel estarà serè.
A la tarda creixeran nuvolades que deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot a la serralada litoral i al Prelitoral, si bé continuarà serè o poc ennuvolat a Ponent i al vessant nord del Pirineu. També s'esperen precipitacions al prelitoral i al litoral central i nord el país, on el Meteocat ha emès avís groc i taronja per intensitat de pluges durant la tarda del dissabte.
Les pluges afectaran el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme fins a les 20 hores del dissabte. Les precipitacions poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en una hora.
El diumenge no es manté l'alerta, però sí els cels ennuvolats. Fins a les primeres hores del matí hi haurà intervals de núvols baixos a molts punts del país, sobretot al litoral, prelitoral i depressió Central, que deixaran el cel molt ennuvolat i que s'aniran trencant amb el pas les hores.
A la tarda arribaran núvols alts i mitjans d'oest a est que deixaran el cel molt ennuvolat, sobretot a la meitat oest. A més, són probables alguns ruixats febles i dispersos a punts del sector central del litoral i prelitoral i al terç oest, especialment al final del dia.