El temps del cap de setmana del 25 i 26 d'octubre: ruixats febles i núvols a tot arreu

Si tenies plans per al cap de setmana potser els hauràs d'ajornar i plantejar-te undissabte i diumenge de pel·lis i crispetes perquè venen núvols i, possiblement, algun ruixat dispers. El dissabte fins a migdia és probable precipitació feble i aïllada a punts de la meitat oest i de forma més dispersa a la resta del país. A partir de llavors es podrà estendre de manera dispersa a la resta del territori, sobretot a la meitat nord i a partir del vespre.
Tot i això, s'acumularan quantitats de precipitació minses o poc abundants. Al Pirineu, la cota de neu se situarà entorn dels 2.600 metres, si bé baixarà fins als 2.300 metres durant la segona meitat del dia. La temperatura mínima serà lleugerament o moderadament més alta tret de la meitat nord del litoral on serà semblant. La màxima serà lleugerament més alta arreu.
El diumenge al matí el cel es buidarà lleugerament, sobretot a l'interior nord del país, però a la resta el cel romandrà molt ennuvolat i cobert fins a mig matí. Fins a mig matí és probable precipitació a qualsevol punt del país. Serà feble i acumularà quantitats minses, tret de punts del sector central del litoral on podrà ser moderada i acumular quantitats poc abundants.
A la tarda la nuvolositat minvarà progressivament de nord a sud i el cel quedarà serè o poc ennuvolat en general. Tanmateix, quedaran alguns intervals de núvols al nord-est, amb el creixement d'alguna nuvolada durant la tarda, i al vessant nord del Pirineu. És possible algun ruixat feble a l'interior del quadrant nord-est, però la cota de neu baixarà fins a situar-se entorn dels 2.000 metres, si bé al vessant nord del Pirineu se situarà entorn dels 1.800 metres.
Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 cap a les 16 h de la tarda. A Girona la jornada tindrà sis graus de mínima que arribaran als 21 graus de màxima de cara al migdia. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de set graus que pujarà fins als 21 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 15 graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.