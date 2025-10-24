Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 25 i 26 d'octubre

La calor de l'estiu queda cada cop més lluny, però al fred de l'hivern sembla que li costa arribar. L'últim cap de setmana d'octubre arriba una mica passat per aigua i amb temperatures més baixes, però també arriba carregat de plans que apunten que ja s'acosta la Castanyada. Des de Nació us hem preparat un seguit de plans per a tots els gustos i les edats.
Visita el festival d'arquitectura
Aquest cap de setmana arriba la 16a edició del festival 48H Open House BCN (OHB), el certamen que busca pensar l'arquitectura des dels sentits i les sensacions. Seran 200 els edificis repartits pels municipis de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Sitges i Vilassar de Dalt que obriran les seves portes en el marc d'aquest festival. L'entrada és gratuïta i els edificis es poden visitar durant tot el dissabte i diumenge.
In-Edit Barcelona
Arriba una nova edició de l'In-Edit Barcelona, el festival internacional especialitzat en cinema documental musical. La 23a edició se celebrarà del 23 d'octubre al 2 de novembre als Cinemes MOOBY Aribau Multicines, i farà un recorregut per una gran varietat de gèneres musicals, com ara el funk, l'electrònica, el metal, el hip-hop o el flamenc més pur i de fusió. Concretament, hi haurà 71 títols dividits en set seccions. Podeu consultar aquí tota la programació.
Espectacles de Halloween al Tibidabo
Queden només uns dies per celebrar la Castanyada... i també Halloween. En el marc de la segona festivitat, el parc d'atraccions del Tibidabo ofereix una programació especial amb nous espectacles protagonitzats pels seus personatges més terrorífics. El personal de l'Hotel 666 i les mascotes del parc ho tenen tot a punt perquè els seus visitants visquin una jornada de terror i diversió inoblidable. La programació especial s'allargarà fins al pròxim diumenge 2 de novembre. No t'ho perdis i consulta'n tota la programació aquí.
Amb criatures
S'acosta Tots Sants i ja es nota en els tipus de plans familiars. Si teniu criatures i no sabeu què fer aquest cap de setmana, heu de saber que a Viladrau es viu la Fira de la Castanya, a Lleida arriba un nou Correllengua d’Artesa i al Delta de l'Ebre, a MónNatura Delta podeu anar a convertir-vos en investigadors per resoldre el misteri de la Missió Flamenc. I, a Girona, la ciutat s'omple durant cinc dies d’espectacles de caràcter popular, familiar i cultural amb les Fires de Sant Narcís. Aquí us deixem l'agenda sencera i també una proposta de pla sencer.
Mercats i cultura al Berguedà
La zona del Berguedà disposa d'una varietat d'activitats per encetar el nou escenari i la proximitat del fred. Cal Rosal estrenarà un nou mercat el diumenge, i a la Pobla de Lillet gaudiran d'esport a la zona del Catllaràs. També hi haurà opcions de teatre i música a Berga i Gironella, i artesania a Saldes. Consulteu els diferents plans per gaudir a la comarca aquest dissabte 25 i diumenge 26 d'octubre.
Festivals i concerts a Osona
Aquest dissabte 25 d'octubre, el Cinema El Casal de Torelló acull una nova edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya. El mateix dia, el Grup de Defensa del Ter celebra l'Aplec a Patel, a la zona del Salt del Cabrit, a l'Esquirol. I l'espai recentment habilitat del Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès acull aquest divendres un concert farcit de sorpreses i col·laboracions de Mar Pujol.
Fires gastronòmiques al Bages
Des d'aquest dijous 24 i fins diumenge 26 d'octubre, Manresa i Navarcles es converteixen en epicentres del cinema social amb la recta final del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam). I, Cardona tornarà a omplir-se de vida aquest diumenge amb la 32a edició de la Fira de la Llenega i el Bosc de Tardor, una cita que manté el seu esperit boletaire i incorpora propostes familiars, musicals i gastronòmiques.
Activitats al Baix Montseny
A la comarca natural del Baix Montseny, a Sant Celoni, el Teatre Ateneu acull aquest divendres la presentació del seguiment del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027 en un acte públic obert a tota la ciutadania. A Sant Pere de Vilamajor arriba la Fira Vilamagiore Medieval, i a Sant Antoni de Vilamajor, una nova edició de Les Minis de la Trail Fem Sui. Consulta l'agenda completa del Baix Montseny aquí.
Música i fires al Camp de Tarragona
Al Camp de Tarragona les propostes són variades. El plat fort del cap de setmana és, sense dubte, la Fira de Santa Úrsula de Valls, amb dues cites destacades: la sortida dels Gegants de Valls i la diada castellera, amb les dues colles vallenques mà a mà. A Tarragona, la cita destacada és la celebració de Halloween i la Castanyada, amb diverses propostes i amb la repetició de la rua que tant èxit va tenir l'any passat. I la música també tindrà un paper destacat, amb quatre concerts del Festival Accents a Reus, el Morell i Cambrils, així com la Cantada d'havaneres de Misericòrdia. Aquests plans i més aquí.