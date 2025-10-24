Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 24, 25 i 26 d'octubre de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Sant Celoni: divendres de conferències: Barça i política
Divendres, 24 d’octubre de 2025. A les 19 hores. El Teatre Ateneu acollirà la presentació del seguiment del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027, en un acte públic obert a tota la ciutadania.
L’equip de govern exposarà l’estat d’execució dels projectes i les línies estratègiques que s’estan desenvolupant en el marc del pla, així com els objectius assolits i els reptes pendents per als pròxims anys. Una trobada per fomentar la transparència i la participació ciutadana, amb l’oportunitat de conèixer de primera mà les accions que es duen a terme per avançar en el model de municipi de Sant Celoni i la Batllòria.
Divendres, 24 d’octubre de 2025. A les 19 hores. Actualitat del F.C. Barcelona amb la Penya Barcelonista de Sant Celoni al Restaurant Els Avets. La Penya Barcelonista de Sant Celoni organitza una xerrada sobre l’actualitat del F.C. Barcelona, un espai de debat i anàlisi obert a tots els aficionats blaugrana.
L’acte estarà conduït per Carles Monfort i comptarà amb la participació de David Bernabeu, Laia Coll, Antoni Guil i Xavier Garcia Luque. La sessió s’estructurarà en tres blocs temàtics: Club, Social i Esportiu, per abordar en profunditat la situació institucional, la realitat social i els reptes esportius del Barça.
Una trobada imprescindible per seguir l’actualitat blaugrana de la mà d'experts, que tindrà lloc al Restaurant Els Avets (Carrer Major, 63, Sant Celoni).
2.- Sant Pere de Vilamajor: Fira Vilamagiore Medieval
Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 d’octubre de 2025. Tot el dia. Sant Antoni de Vilamajor viurà una nova edició de la seva festa més emblemàtica: la Festa Medieval del Vilamagore. Enguany, la celebració s’allargarà durant tres dies plens d’història, espectacles i ambient d’època, amb una gran novetat: la fira arrencarà ja divendres a la tarda amb tot el seu format artístic, teatral i d’artesans medievals.
Els carrers del centre històric s’ompliran de representacions, mercats, personatges d’altres temps i activitats per a totes les edats, que transportaran veïns i visitants a l’edat mitjana. El programa complet amb totes les activitats, espectacles i horaris ja es pot descarregar al web municipal per no perdre cap detall d’aquest cap de setmana dedicat a la història i la cultura popular.
3.- Sant Antoni de Vilamajor: Trail Fem Sui
Dissabte 25 i diumenge 26 d’octubre de 2025. Sant Antoni de Vilamajor tornarà a omplir-se d’energia i entusiasme el pròxim dissabte 25 d’octubre amb una nova edició de Les Minis de la Trail Fem Sui, la versió infantil de la cursa de muntanya organitzada pels Caminaires de Vilamajor. L’activitat, que donarà el tret de sortida al cap de setmana Trail, començarà des del Camí Ral i promet una tarda plena d’esport, diversió i esperit de muntanya.
Les Minis marcaran l’inici d’un cap de setmana que culminarà amb la celebració de la Trail Fem Sui 2025 el diumenge 26 d’octubre. Aquesta prova, ja consolidada com una de les cites més esperades del calendari de muntanya del Vallès Oriental, recorrerà alguns dels paratges més emblemàtics del Montseny, amb vistes espectaculars del Turó del Sui.
Consulta tota la programació completa a l'article: Trail Fem Sui 2025: arriba la cursa de muntanya de Vilamajor.
4.- Santa Maria de Palautordera: Eva Baltasar presenta el llibre Mamut
Divendres, 24 d’octubre de 2025. A les 18:30 hores. La Biblioteca Ferran Soldevila acollirà una nova sessió del cicle Trobades amb autores, amb la participació d’Eva Baltasar, una de les veus més destacades de la narrativa catalana contemporània. L’acte, conduït per Clara Clavell, periodista cultural i dinamitzadora dels clubs de novel·la, girarà entorn del llibre Mamut, on Baltasar continua explorant els límits de la llibertat, la natura i la maternitat des d’una prosa poètica i punyent.
La trobada serà una sessió oberta a tothom, sense necessitat d’inscripció prèvia. L’accés a la biblioteca serà exclusiu per als assistents a l’activitat.
5.- Arbúcies: “Dones que deixen empremta” al Museu Etnològic del Montseny
Dissabte, 25 d’octubre de 2025. De 10 a 14 hores. El Museu Etnològic del Montseny acollirà una nova sessió del cicle Dones que deixen empremta, una trobada per fer valdre els sabers tradicionals i el paper de les dones en la preservació del patrimoni gastronòmic i natural del Montseny.
En aquesta ocasió, visitarem els pomers de l’Emili i la M. Àngels, on coneixerem les diferents varietats de pomes que hi cultiven, els seus usos tradicionals i les seves aplicacions actuals. Es compartiran coneixements amb M. Àngels Cucarella i Anna Colomer, que mostraran com conservar i cuinar les pomes.
L'acte acabarà amb un tast de “Platets amb poma, d’abans i d’ara”, a càrrec d’Anna Colomer, amb receptes que combinen tradició i modernitat. El taller és gratuït per a sòcies d’Arremangades i dones grans. Per a les no sòcies, el preu és de 10 euros. Cal inscripció prèvia enviant un correu a l'entitat.